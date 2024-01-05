Правоохранители провели дополнительный осмотр ракет, которым враг атаковал Харьков 2 января: устанавливают страну - производителя оружия
Киев • УНН
Правоохранительные органы выясняют происхождение ракет, использованных россией во время нападения на Харьков 2 января.
Правоохранители устанавливают страну производства ракет, которыми рф ударила по Харькову 2 января, сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
Сегодня прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет. Правоохранители проверяют версию о производстве указанных ракетных боеприпасов за пределами рф.
Как отмечается, сведения, полученные во время дополнительного осмотра, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической, военной экспертиз.
Осмотр проводили прокуроры областной прокуратуры, следователи полиции, работники СБУ и сотрудники Научного центра Воздушных Сил Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Напомним
2 января вооруженные силы рф нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова. Было зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 - ранены.
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что Россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.
В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию об использовании Россией баллистических ракет из Северной Кореи.
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