Правоохоронці прийшли з обшуками в міськраду Запоріжжя

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“Обшуки проводяться повністю в приміщенні Запорізької міської ради, у райдержадміністраціях, комунальних закладах та за місцями мешкання основних фігурантів кримінального провадження”, — розповіли в поліції.

Деталі

У поліції зазначили, що обшуки проводяться в межах відкритого провадження за ст. 191 ККУ — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У поліції додали, що обшуки відбуваються спільно з управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою.

Зазначається, що обшуки проводяться безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників, у райдержадміністраціях, комунальних закладах.

Доповнення

На початку серпня цього року у Запоріжжі мітингували проти беззаконня депутатів міськради.

Нагадаємо, у Запоріжжі привласнили 1,5 млн грн, виділених на ремонт протитуберкульозного диспансеру.