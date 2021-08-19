Правоохоронці прийшли з обшуками в міськраду Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки в Запорізькій міській раді, районних адміністраціях та комунальних закладах у справі щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Запорізької області.
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“Обшуки проводяться повністю в приміщенні Запорізької міської ради, у райдержадміністраціях, комунальних закладах та за місцями мешкання основних фігурантів кримінального провадження”, — розповіли в поліції.
Деталі
У поліції зазначили, що обшуки проводяться в межах відкритого провадження за ст. 191 ККУ — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
У поліції додали, що обшуки відбуваються спільно з управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою.
Зазначається, що обшуки проводяться безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників, у райдержадміністраціях, комунальних закладах.
Доповнення
На початку серпня цього року у Запоріжжі мітингували проти беззаконня депутатів міськради.
Нагадаємо, у Запоріжжі привласнили 1,5 млн грн, виділених на ремонт протитуберкульозного диспансеру.