Правоохранители пришли с обысками в горсовет Запорожья
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Правоохранители проводят обыски в Запорожском городском совете, районных администрациях и коммунальных заведениях по делу о присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Запорожской области.
Цитата:
"Обыски проводятся полностью в помещении Запорожского городского совета, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях и по местам проживания основных фигурантов уголовного производства", - рассказали в полиции.
Детали
В полиции отметили, что обыски проводятся в рамках открытого производства по ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
В полиции добавили, что обыски проходят совместно с управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой.
Отмечается, что обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах председателя и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях.
Дополнение
В начале августа этого года в Запорожье митинговали против беспредела депутатов горсовета.
Напомним, в Запорожье присвоили 1,5 млн грн, выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера.