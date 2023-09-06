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Правоохоронці прийшли з обшуками до "Київтеплоенерго", — КМДА

Правоохоронці прийшли з обшуками до "Київтеплоенерго", — КМДА

Київ • УНН

 • 996233 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сьогодні в приміщеннях комунального підприємства «Київтеплоенерго» проводяться обшуки. Правоохоронці діють на підставі висновків ревізії Державної аудиторської служби України (ДАСУ), проведеної у 2021 році, повідомляє КМДА, передає УНН.

Деталі

Відомо, що підставою для обшуків стали висновки ревізії Державної аудиторської служби України, яка звинувачує підприємство в завищенні вартості робіт з ремонту теплових мереж, в не проведенні заміни всіх теплових мереж та не отриманні належного прибутку.

Водночас КП “Київтеплоенерго” заперечує звинувачення ДАСУ у неналежній роботі. Комунальне підприємство вважає, що аудит був проведений з порушеннями, а висновки в ньому базуються на суб’єктивних оцінках.

Наразі “Київтеплоенерго” не заперечує обшуки, але вважає, що вони є політично мотивованими. Комунальне підприємство буде захищати свої права в суді.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Київська міська прокуратура поінформувала, що директору департаменту КП "Київтеплоенерго" та підряднику повідомлено про підозру за фактом розтрати за закупку обладнання для тепломереж за завищеними цінам. У КМДА відповіли, що "Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури і закупівля насосного обладнання "здійснена за найнижчою ціною в Prozorro". 

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