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Правоохранители пришли с обысками в "Киевтеплоэнерго", - КГГА

Киев • УНН

 • 996229 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня в помещениях коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» проводятся обыски. Правоохранители действуют на основании выводов ревизии Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ), проведенной в 2021 году, сообщает КГГА, передает УНН.

Детали

Известно, что основанием для обысков стали выводы ревизии Государственной аудиторской службы Украины, которая обвиняет предприятие в завышении стоимости работ по ремонту тепловых сетей, в не проведении замены всех тепловых сетей и не получении надлежащей прибыли.

В то же время КП “Киевтеплоэнерго” отрицает обвинения ГАСУ в ненадлежащей работе. Коммунальное предприятие считает, что аудит был проведен с нарушениями, а выводы в нем базируются на субъективных оценках.

Сейчас “Киевтеплоэнерго” не отрицает обыски, но считает, что они являются политически мотивированными. Коммунальное предприятие будет защищать свои права в суде.

Напомним

Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура проинформировала, что директору департамента КП "Киевтеплоэнерго" и подрядчику сообщено о подозрении по факту растраты за закупку оборудования для теплосетей по завышенным ценам. В КГГА ответили, что "Киевтеплоэнерго" опровергает обвинения прокуратуры и закупка насосного оборудования "осуществлена по самой низкой цене в Prozorro". 

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