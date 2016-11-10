Правоохоронці не знайшли ознак злочину у діях депутатів Миколаївської облради
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронні орган перевірили на предмет законності рішення облради Миколаївщині щодо надання дозволу компанії ТОВ “Атомні енергетичні ресурси України” (АЕСУ) на розвідку уранових родовищ. У підсумку порушень не виявили, рішення — законні. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Подробности”.
У липні цього року депутати Миколаївської обласної ради погодили надання спецдозволу на користування надрами компанії ТОВ “Атомні енергетичні ресурси України” (АЕСУ).
Так, рішенням облради АЕСУ отримала право на геологічне вивчення та дослідно-промислові роботи на Сафоніфському родовищі уранових руд та родовищі Михайлівська площа.
Згодом місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо голосування миколаївських депутатів, запідозривши їх в тому, що рішення про надання дозволу начебто приймалося на підставі недостовірних документів.
За місяць, як повідомили правоохоронці, вказане кримінальне провадження було закрито на підставі ч.1 ст.284 КК України, тобто у зв’язку із відсутністю події кримінального правопорушення.
Так, слідчі встановили наявність у ТОВ “Атомні енергетичні системи України” відповідного “майнового комплексу побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.
Також нагадаємо, Україна має щонайменше 12 інвестиційно-перспективних родовищ урану.