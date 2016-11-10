Правоохранители не нашли признаков преступления в действиях депутатов Николаевского облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранительные орган проверили на предмет законности решения облсовета Николаевской области о предоставлении разрешения компании ООО "Атомные энергетические ресурсы Украины" (АЕСУ) на разведку урановых месторождений. В итоге нарушений не обнаружили, решение - законно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Подробности" .
В июле этого года депутаты Николаевского областного совета согласовали предоставление спецразрешения на пользование недрами компании ООО "Атомные энергетические ресурсы Украины" (АЕСУ).
Так, решением облсовета АЕСУ получила право на геологическое изучение и опытно-промышленные работы на Сафонифскому месторождении урановых руд и месторождении Михайловская площадь.
Впоследствии местная прокуратура открыла уголовное производство в отношении голосования николаевских депутатов, заподозрив их в том, что решение о предоставлении разрешения вроде бы принималось на основании недостоверных документов.
В течении месяца, как сообщили правоохранители, указанное уголовное производство было закрыто на основании ч.1 ст.284 УК Украины, то есть в связи с отсутствием события уголовного правонарушения.
Так, следователи установили наличие в ООО "Атомные энергетические системы Украины" соответствующего "имущественного комплекса построенного (реконструированного) с целью добычи и переработки полезных ископаемых с участка недр, на пользование которой предоставляется разрешение".
Напомним, как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождений с запасами более 200 тыс. тонн.
Также напомним, Украина имеет не менее 12 инвестиционно-перспективных месторождений урана.