Працівник моргу вимагав хабар за видачу тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На Харківщині правоохоронці викрили на хабарі працівника моргу, який вимагав гроші у родичів померлої жінки за видачу тіла. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
Медпрацівник вимагав у представника родичів померлої бабусі 3 тис. грн. За винагороду посадовець обіцяв швидко й безперешкодно оформити довідку про причину смерті та видати тіло для поховання. Чоловіка викрили під час одержання кошів у службовому кабінеті.
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Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, на Буковині затримано на хабарі чиновницю Держлікслужби.