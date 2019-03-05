На Буковині затримано на хабарі чиновницю Держлікслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На Буковині чиновниця Держлікслужби вимагала та одержала від суб’єкта підприємницької діяльності 2400 доларів США за не включення його до плану перевірки на 2019 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької прокуратури.
“Встановлено, що чиновниця вимагала та одержала від суб’єкта підприємницької діяльності 2400 доларів США за не включення його до плану перевірки на 2019 рік. У вересні минулого року, працівники Чернівецької місцевої прокуратури спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України та поліції задокументували неправомірні дії правопорушниці, одразу після одержання нею обумовленої суми”, — йдеться у повідомленні.
Чернівецька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно начальниці Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області за фактом вчинення кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди).
Досудове розслідування у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, у Києві на гарячому затримано двох поліцейських, які отримали хабар у 9 тис. грн за не притягнення водія до адмінвідповідальності за керування у нетверезому стані.