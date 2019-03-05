У Києві на хабарі затримали двох поліцейських

“У ході проведення слідчих дій неправомірні дії жінки-поліцейського та її напарника були задокументовані. Надалі за результатами проведених обшуків у фігурантів вилучили предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в сумі 9 900 грн”, — йдеться у повідомленні.

Наразі обох поліцейських затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Готується повідомлення їм про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, начальник одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області був викритий на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Посібником у справі став начальник сектору реагування патрульної поліції.



