У Києві на хабарі затримали двох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві на гарячому затримано двох поліцейських, які отримали хабар у 9 тис. грн за не притягнення водія до адмінвідповідальності за керування у нетверезому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури м. Києва.
“У ході проведення слідчих дій неправомірні дії жінки-поліцейського та її напарника були задокументовані. Надалі за результатами проведених обшуків у фігурантів вилучили предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в сумі 9 900 грн”, — йдеться у повідомленні.
Наразі обох поліцейських затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Готується повідомлення їм про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, начальник одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області був викритий на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Посібником у справі став начальник сектору реагування патрульної поліції.