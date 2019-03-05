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Посадовці поліції Сум викриті на вимаганні хабарів

Посадовці поліції Сум викриті на вимаганні хабарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Начальник одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області був викритий на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Посібником у справі став начальник сектору реагування патрульної поліції. За сприяння керівництва Національної поліції України та ГУНП у Сумській області посадовців затримали, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

“Працівниками Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ у 2018 році було встановлено причетність до протиправної діяльності посадовців обласної поліції. Начальник районного відділу поліції та начальник сектора реагування патрульної поліції ГУНП вдавалися до вимагання та отримання хабарів з осіб за непритягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності”, — вказано у повідомленні.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Головним слідчим управлінням НПУ, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, було розпочато кримінальне провадження за ст.28, ч.3 ст. 368 КК України.

“На передачі чергового хабара — 5 тисяч гривень — начальникові сектору реагування патрульної поліції його затримали бійці відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, працівники Сумського УДВБ НПУ, ГСУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, за особистого сприяння Голови Національної поліції України та керівництва ГУНП області. Проведено обшуки за місцем мешкання, у службових кабінетах та автівках викритих хабарників. На підставі ст. 208 КПК України затримано начальника районного відділу поліції, начальника сектору реагування патрульної поліції та одного зі співробітників підрозділу”, — додали правоохоронці.

Їм вже оголошено підозру, готується обрання запобіжного заходу. За вчинені дії змовникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

“Такі випадки є неприпустимими у поліції. Ми будемо оперативно і суворо реагувати на подібні факти, а винуватці нестимуть відповідальність за усіма вимогами закону”, — прокоментував подію голова Національної поліції Сергій Князєв.

Як повідомляв УНН, податківці викрили нелегальний бізнес з річним обігом 50 млн грн.

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