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Податківці викрили нелегальний бізнес з річним обігом 50 млн грн

Податківці викрили нелегальний бізнес з річним обігом 50 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Податківці та СБУ викрили нелегальний конвертаційний центр з річним обігом понад 50 млн грн у Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держфіскальної служби.

Розслідування встановило, що місцевий мешканець разом із групою спільників організували нелегальний бізнес - купували оптові партії промислової продукції, використовуючи реквізити низки підконтрольних фірм, після чого перепродавали товари за готівку в обхід бухгалтерського обліку.

Документально ділки відображали продаж продукції замовникам конвертації, якими виступали суб’єкти підприємницької діяльності Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей, що дозволяло останнім штучно формувати податковий кредит.

Замовники незаконних послуг, у свою чергу, перераховували за вказаними безтоварними операціями кошти на рахунки підконтрольних фірм. Ці кошти поверталися замовникам за рахунок вирученої від реальних продажів готівки, за винятком винагороди фігурантам за послуги конвертації.

За результатами обшуків у офісі та у помешканнях фігурантів, вилучено майже 1,5 млн. грн. та 6,3 тис. доларів США готівкою, чорнові записи, документи, печатки підконтрольних складів та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, у Київській області слідчих Держфіскальної служби викрили на хабарі в 3 тис. дол. 

Українські Національні Новини

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