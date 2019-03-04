Налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Налоговики и СБУ разоблачили нелегальный конвертационный центр с годовым оборотом более 50 млн грн в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госфискальной службы.
Расследование установило, что местный житель вместе с группой сообщников организовали нелегальный бизнес - покупали оптовые партии промышленной продукции, используя реквизиты ряда подконтрольных фирм, после чего перепродавали товары за наличные в обход бухгалтерского учета.
Документально дельцы отражали продажу продукции заказчикам конвертации, которыми выступали субъекты предпринимательской деятельности Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей, что позволяло последним искусственно формировать налоговый кредит.
Заказчики незаконных услуг, в свою очередь, перечисляли по указанным бестоварными операциями средства на счета подконтрольных фирм. Эти средства возвращались заказчикам за счет вырученной от реальных продаж наличности, за исключением вознаграждения фигурантам за услуги конвертации.
По результатам обысков в офисе и в помещениях фигурантов, изъято почти 1,5 млн. грн. и 6,3 тыс. долларов США наличными, черновые записи, документы, печати подконтрольных складов и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Напомним, в Киевской области следственных Держфискальнои службы разоблачили на взятке в 3 тыс. долл.