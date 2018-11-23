Слідчих ДФС взяли на хабарі 3 тисячі доларів

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Затримані на Київщині посадовці вимагали від адвоката неправомірну вигоду за непритягнення його підзахисного до кримінальної відповідальності за вчинення злочину. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.