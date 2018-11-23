Слідчих ДФС взяли на хабарі 3 тисячі доларів

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Затримані на Київщині посадовці вимагали від адвоката неправомірну вигоду за непритягнення його підзахисного до кримінальної відповідальності за вчинення злочину. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.

“Начальника одного з відділів слідчого управління та його заступника ДФС Київської області затримали оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції, слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури Київської області”, — йдеться у повідомленні.

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Було встановлено, що керівники відділу вимагали від адвоката неправомірну вигоду за непритягнення його підзахисного до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

У четвер, 22 листопада, працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції, ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та прокуратури Київської області затримали посадовців під час одержання ними неправомірної вигоди.

Начальника відділу та його заступника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі проводяться процесуальні заходи, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу (Одержання хабара).

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Раніше Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції викрив та затримав працівника Білоцерківського відділу поліції на одержанні хабара 100 тисяч гривень

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