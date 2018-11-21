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Поліцейського взяли на хабарі у 100 тисяч грн

Поліцейського взяли на хабарі у 100 тисяч грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Офіцера поліції сьогодні затримали на отриманні 100 тис. грн неправомірної вигоди співробітниками ГУ СБУ у Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Києва, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.

За інформацією прес-служби, сьогодні затримано офіцера поліції, який отримав від громадянина хабар у сумі понад 100 тис. гривень.

“На даний час триває огляд місця події. Проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України”, — зазначили у прес-службі.

Зокрема, як розповіли у прокуратурі, до столичних правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що працівник Білоцерківського відділу поліції Київщини вимагає в нього такі кошти, погрожуючи у разі несплати притягнути останнього до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у збуті наркотичних речовин, чого той насправді не вчиняв.

“Неправомірну вигоду поліцейський отримав у 2 етапи. Перший транш склав 14 тис. гривень. Після одержання другої частини хабара у сумі 94 тис. гривень він був затриманий на території Білої Церкви”, — уточнили у відомстві.

При цьому, наголосили у прес-службі, будучи викритим “на гарячому”, правоохоронець намагався втекти, проте був затриманий неподалік місця вчинення злочину.

Нагадаємо, у Дніпрі затримано високопосадовця податкової міліції за вимагання і отримання неправомірної вигоди за надання преференції у діяльності місцевої мережі аптек.

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