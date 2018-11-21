Полицейского поймали на взятке в 100 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Офицера полиции сегодня задержали на получении 100 тыс. грн неправомерной выгоды сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.
По информации пресс-службы, сегодня был задержан офицер полиции, который получил от гражданина взятку в сумме более 100 тыс. гривен.
"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины", - отметили в пресс-службе.
В частности, как рассказали в прокуратуре, к столичным правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что работник Белоцерковского отдела полиции Киевской области требует у него такие средства, угрожая в случае неуплаты привлечь последнего к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотических веществ, чего тот на самом деле не совершал.
"Неправомерную выгоду полицейский получил в два этапа. Первый транш составил 14 тыс. гривен. После получения второй части взятки в сумме 94 тыс. гривен он был задержан на территории Белой Церкви", - уточнили в ведомстве.
При этом, отметили в пресс-службе, будучи уличенным "на горячем", правоохранитель пытался скрыться, однако был задержан недалеко от места совершения преступления.
Напомним, в Днепре задержали чиновника налоговой милиции за вымогательство и получение неправомерной выгоды за предоставление преференции в деятельности местной сети аптек.