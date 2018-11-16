Підполковник податкової міліції погорів на хабарі 7 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Дніпрі затримано високопосадовця податкової міліції за вимагання і отримання неправомірної вигоди за надання преференції у діяльності місцевої мережі аптек. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Прокуратурою Дніпропетровської області спільно зі співробітниками відділу оперативного забезпечення ДФС східних регіонів України ГУВБ ДФС України та управління захисту економіки у Дніпропетровській області було викрито підполковника податкової міліції під час одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
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Встановлено, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 7 тисяч доларів США (еквівалент 196 тисяч гривень) за не здійснення зупинки діяльності торгівельних об’єктів мережі аптек.
У разі відмови податківець погрожував вжити заходів по ініціюванню перевірок та проведення обшуків за адресами місцезнаходження суб’єкта господарювання.
16 листопада 2018 року під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч доларів США зловмисника було викрито правоохоронними органами та затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, 7 листопада правоохоронці затримали на отриманні 1 тис. дол. начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ – заступника начальника ГУ морально-психологічного забезпечення ЗСУ. У зв'язку з цим інцидентом військова прокуратура не виключила нових справ проти генералів.