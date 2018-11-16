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Подполковник налоговой милиции погорел на взятке 7 тысяч долларов

Подполковник налоговой милиции погорел на взятке 7 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Днепре задержали чиновника налоговой милиции за вымогательство и получение неправомерной выгоды за предоставление преференции в деятельности местной сети аптек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

“Прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками отдела оперативного обеспечения ГФС восточных регионов Украины ГУВБ ГФС Украины и управления защиты экономики в Днепропетровской области был разоблачен подполковник налоговой милиции во время получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

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Установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления налоговой милиции ГУ ДФС в Днепропетровской области требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 7 тысяч долларов США (эквивалент 196 тысяч гривен) за не совершение остановки деятельности торговых объектов сети аптек.

В случае отказа налоговик угрожал принять меры по инициированию проверок и проведению обысков по адресам местонахождения предприятия.

16 ноября 2018 года во время получения неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов США злоумышленник был разоблачен правоохранительными органами и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, 7 ноября правоохранители задержали на получении 1 тыс. долл. начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск — заместителя начальника ГУ морально-психологического обеспечения ВСУ. В связи с этим инцидентом военная прокуратура не исключила новых дел против генералов.

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