Екс-заступник голови РДА сів за хабар на 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Заступника голови Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області засуджено до 5 років позбавлення волі із забороною обіймати посади терміном на 3 роки. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.
“Прокурорами в суді доведена вина посадової особи в тому, що він просив і отримав від суб’єкта господарювання неправомірну вигоду в розмірі 2 тисяч доларів США за вчинення в його інтересах дій, пов’язаних з отриманням відповідних дозвільних рішень для подальшого користування надрами”, — йдеться у повідомленні.
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Підтримання обвинувачення в кримінальному провадженні здійснювалося Військовою прокуратурою Південного регіону України.
У середу, 21 листопада 2018 року, набрав чинності вирок Єланецького районного суду Миколаївської області, яким засуджено колишнього заступника голови Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабаря).
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Посадовцю призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права займатися діяльністю або займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських обов’язків строком на 3 роки, з конфіскацією належного йому майна.
Крім того, засудженого було позбавлено 9 рангу державного службовця.
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Нагадаємо, 24 жовтня першого заступника голови Рівненської РДА затримали на хабарі 5 тисяч доларів США.