Бывший замглавы райгосадминистрации сел за взятку на 5 лет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104714 просмотра

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8 марта, 10:25 • 110317 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142432 просмотра

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7 марта, 15:45 • 135469 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Заместитель председателя Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области приговорен к 5 годам лишения свободы с запретом занимать должности сроком на 3 года. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.

“Прокурорами в суде доказана вина должностного лица в том, что он требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов США за совершение в его интересах действий, связанных с получением соответствующих разрешительных решений для дальнейшего пользование недрами”, — говорится в сообщении.

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Поддержание обвинения в уголовном производстве осуществлялось Военной прокуратурой Южного региона Украины.

В среду, 21 ноября 2018 года, вступил в законную силу приговор Еланецкого районного суда Николаевской области, которым был осужден бывший заместитель главы Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

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Чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью или занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года, с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Кроме того, осужденного лишили 9 ранга государственного служащего.

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Напомним, 24 октября первый заместитель председателя Ровенской РГА задержали на взятке 5 тысяч долларов США.

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