Бывший замглавы райгосадминистрации сел за взятку на 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Заместитель председателя Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области приговорен к 5 годам лишения свободы с запретом занимать должности сроком на 3 года. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.
“Прокурорами в суде доказана вина должностного лица в том, что он требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов США за совершение в его интересах действий, связанных с получением соответствующих разрешительных решений для дальнейшего пользование недрами”, — говорится в сообщении.
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Поддержание обвинения в уголовном производстве осуществлялось Военной прокуратурой Южного региона Украины.
В среду, 21 ноября 2018 года, вступил в законную силу приговор Еланецкого районного суда Николаевской области, которым был осужден бывший заместитель главы Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).
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Чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью или занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года, с конфискацией принадлежащего ему имущества.
Кроме того, осужденного лишили 9 ранга государственного служащего.
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Напомним, 24 октября первый заместитель председателя Ровенской РГА задержали на взятке 5 тысяч долларов США.