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Першого заступника голови Рівненської РДА затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Посадовця Рівненської райдержадміністрації викрито на хабарі у розмірі 10 тисяч доларів. Про це повідомив Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“23 жовтня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Рівненській області за матеріалами та спільно з Управлінням захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди першим заступником голови Рівненської РДА”, — йдеться у повідомленні.

Друга частина хабара у розмірі 5 тис. доларів США, як і раніше передана перша частина коштів — 5 тис. доларів США, призначалися за погодження проектної документації приватному підприємцю щодо забудови земельної ділянки.

Кошти виявлено та вилучено у повному обсязі під час проведення огляду місця події. На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

Вирішуються питання щодо затримання підозрюваного, повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 24 жовтня НАЗК передало до суду протоколи на губернатора Рівненщини.

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