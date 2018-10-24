Первый заместитель председателя Ровенской РГА задержан на взятке

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 49669 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114227 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122246 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161570 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150550 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139415 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129842 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176686 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118238 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141766 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Первый заместитель председателя Ровенской РГА задержан на взятке

Первый заместитель председателя Ровенской РГА задержан на взятке

Киев  •  УНН

 • 13202 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Чиновника Ровенской райгосадминистрации разоблачили на взятке в размере 10 тысяч долларов. Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“23 октября 2018 года при процессуальном руководстве военной прокуратуры Западного региона Украины следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Ровенской области по материалам и совместно с Управлением защиты экономики в Ровенской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды первым заместителем председателя Ровенской РГА”, - говорится в сообщении.

Вторая часть взятки в размере 5 тыс. долларов США, как и ранее переданная первая часть — 5 тыс. долларов США, предназначались для согласования проектной документации частному предпринимателю по застройке земельного участка.

Средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Решаются вопросы по задержанию подозреваемого, сообщении ему о подозрении и обращению в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, 24 октября НАПК передало в суд протоколы на губернатора Ровенской области.

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