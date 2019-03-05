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Чиновники полиции Сум разоблачены на вымогательстве взяток

Чиновники полиции Сум разоблачены на вымогательстве взяток

Киев  •  УНН

 • 10898 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Начальник одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области был уличен на вымогании и получении неправомерной выгоды. Пособником по делу стал начальник сектора реагирования патрульной полиции. При содействии руководства Национальной полиции Украины и ГУНП в Сумской области чиновников задержали, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

“Сотрудниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2018 году была установлена причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности”, — указано в сообщении.

По материалам внутренней безопасности НПУ Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, было начато уголовное производство по ст.28, ч.3 ст. 368 УК Украины.

“На передаче очередной взятки — 5 тысяч гривен — начальнику сектора реагирования патрульной полиции его задержали бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, работники Сумского УДВБ НПУ, ГСУ, в процессуальным руководством ГПУ, при личном содействии Председателя Национальной полиции Украины и руководства ГУНП области. Проведены обыски по месту жительства, в служебных кабинетах и автомобилях уличенных взяточников. На основании ст. 208 УПК Украины задержан начальник районного отдела полиции, начальник сектора реагирования патрульной полиции и один из сотрудников подразделения”, — добавили правоохранители.

Им уже объявлено подозрение, готовится избрание меры пресечения. За совершенные действия заговорщикам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

“Такие случаи недопустимы в полиции. Мы будем оперативно и строго реагировать на подобные факты, а виновники будут нести ответственность по всем требованиям закона”, — прокомментировал событие глава Национальной полиции Сергей Князев.

Как сообщал УНН, налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн.

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