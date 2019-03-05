В Киеве на взятке задержали двух полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве на горячем задержали двух полицейских, которые получили взятку в 9 тыс. грн за непривлечение водителя к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"В ходе проведения следственных действий неправомерные действия женщины-полицейского и его напарника были задокументированы. В дальнейшем по результатам проведенных обысков у фигурантов изъяли предмет неправомерной выгоды, а именно денежные средства в сумме 9900 грн", - говорится в сообщении.
Сейчас обоих полицейских задержаны в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом - ред.) УПК Украины.
Готовится сообщение им о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
Напомним, начальник одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области был разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Пособием по делу стал начальник сектора реагирования патрульной полиции.