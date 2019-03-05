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На Буковине задержали на взятке чиновницу Гослекслужбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. На Буковине чиновница Гослекслужбы требовала и получила от субъекта предпринимательской деятельности 2400 долларов США за включение его в план проверки на 2019 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой прокуратуры.

"Установлено, что чиновница требовала и получила от субъекта предпринимательской деятельности 2400 долларов США за включение его в план проверки на 2019 год. В сентябре прошлого года, работники Черновицкой местной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины и полиции задокументировали неправомерные действия правонарушителя, сразу после получения им обусловленной суммы", - говорится в сообщении.

Черновицкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальницы Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Черновицкой области по факту совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды).

Досудебное расследование в указанном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Киеве на горячем задержали двух полицейских, которые получили взятку в 9 тыс. грн за непривлечение водителя к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.

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