Екс-посадовців "Укргазвидобування" затримали за мільйон доларів хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Двох колишніх посадовців "Укргазвидобування" затримали за одержання мільйону доларів хабаря. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
Двох колишніх посадовців затримали 6 березня за хабар, який вони отримали за підписання договору з приватним підприємством для постачання продукції на "Укргазвидобування".
Обом інкримінується одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою. Наразі вирішується питання про арешт.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України затримала двох посадовців "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання відкату за держзамовлення.
Нагадаємо, структурний підрозділ "Нафтогазу" компанія "Укргазвидобування" фактично провалила план видобутку газу до 2020 року.