Экс-чиновников "Укргаздобычи" задержали за миллион долларов взятки

Двух бывших чиновников задержали 6 марта за взятку, которую они получили за подписание договора с частным предприятием для поставки продукции на "Укргаздобычу".

Обоим инкриминируется получение неправомерной выгоды по предварительному сговору. Решается вопрос об аресте.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины задержала двух должностных лиц "Укргаздобычи", которые наладили схему получения отката за госзаказ.

Напомним, структурное подразделение "Нафтогаза" компания "Укргаздобыча" фактически провалила план добычи газа до 2020 года.