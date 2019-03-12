Работник морга требовал взятку за выдачу тела

Медработник требовал у представителя родственников умершей бабушки 3 тыс. грн. За вознаграждение - обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения. Мужчину разоблачили при получении денег в служебном кабинете.

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Досудебное расследование проводится согласно ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, на Буковине задержали на взятке чиновника Гослекслужбы.