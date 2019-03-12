Работник морга требовал взятку за выдачу тела

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112296 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116645 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119273 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119755 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150064 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116638 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141133 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145107 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130466 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130465 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работник морга требовал взятку за выдачу тела

Работник морга требовал взятку за выдачу тела

Киев  •  УНН

 • 27303 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Харьковской области правоохранители разоблачили на взятке работника морга, который вымогал деньги у родственников умершей женщины за выдачу тела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Медработник требовал у представителя родственников умершей бабушки 3 тыс. грн. За вознаграждение - обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения. Мужчину разоблачили при получении денег в служебном кабинете.

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Досудебное расследование проводится согласно ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, на Буковине задержали на взятке чиновника Гослекслужбы.

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