Працівник банку вбив п'ятьох колег під час стрілянини у США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В понеділок, 23-річний працівник банку, озброєний гвинтівкою, застрелив п'ятьох колег і поранив ще дев'ятьох людей в Луїсвіллі штат Кентуккі, США, передає УНН з посиланням на Reuters.
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23-річний хлопець, який працював у відділенні банку в понеділок застрелив п'ятьох колег і поранив ще дев'ятьох людей, При цьому він вів пряму трансляцію нападу в соціальних мережах, повідомила поліція.
За повідомленням поліції Луїсвілля, нападник був застрелений на місці події. Наразі незрозуміло, чи був він убитий поліцією, чи наклав на себе руки.
Поліція ідентифікувала стрільця як Коннора Стерджена, який минулого року почав працювати в центральному відділенні Старого Національного Банку як штатний співробітник.
Поліціянти відкрили вогонь по нападнику, який був озброєний гвинтівкою, повідомила журналістам начальник поліції Жаклін Гвінн-Віллароель. За її словами, зловмисник транслював відео свого нападу в соціальних мережах у прямому ефірі.
Загиблі були ідентифіковані як Джошуа Баррік, 40 років, Діна Екерт, 57 років, Томас Елліот, 63 роки, Джуліана Фармер, 45 років, і Джеймс Татт, 64 роки.
Губернатор Кентуккі Енді Бешир сказав, що він знав деяких з жертв, в тому числі Елліота, старшого віце-президента банку.
Серед дев'яти поранених є двоє поліцейських. 26-річний випускник поліцейської академії був поранений в голову і залишається в критичному стані після проведеної операції, повідомила поліція.
Всі дев'ять постраждалих були госпіталізовані в лікарню Університету Луїсвілля, повідомив представник медичного закладу. Двоє постраждалих також перебувають у критичному стані.