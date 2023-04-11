Работник банка убил пятерых коллег во время стрельбы в США

Детали

23-летний парень, работавший в отделении банка в понедельник застрелил пятерых коллег и ранил еще девятерых человек, При этом он вел прямую трансляцию нападения в социальных сетях, сообщила полиция.

По сообщению полиции Луисвилля, нападавший был застрелен на месте происшествия. Пока неясно, был ли он убит полицией или покончил с собой.

Полиция идентифицировала стрелка как Коннора Стерджена, который в прошлом году начал работать в центральном отделении Старого Национального Банка в качестве штатного сотрудника.

Полицейские открыли огонь по нападавшему, который был вооружен винтовкой, сообщила журналистам начальник полиции Жаклин Гвинн-Виллароэль. По ее словам, злоумышленник транслировал видео своего нападения в социальных сетях в прямом эфире.

Погибшие были идентифицированы как Джошуа Баррик, 40 лет, Дина Экерт, 57 лет, Томас Эллиот, 63 года, Джулиана Фармер, 45 лет, и Джеймс Татт, 64 года.

Губернатор Кентукки Энди Бешир сказал, что он знал некоторых из жертв, в том числе Эллиота, старшего вице-президента банка.

Среди девяти раненых есть двое полицейских. 26-летний выпускник полицейской академии был ранен в голову и остается в критическом состоянии после проведенной операции, сообщила полиция.

Все девять пострадавших были госпитализированы в больницу Университета Луисвилля, сообщил представитель медицинского учреждения. Двое пострадавших также находятся в критическом состоянии.