Работник банка убил пятерых коллег во время стрельбы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В понедельник, 23-летний работник банка, вооруженный винтовкой, застрелил пятерых коллег и ранил еще девять человек в Луисвилле штат Кентукки, США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
23-летний парень, работавший в отделении банка в понедельник застрелил пятерых коллег и ранил еще девятерых человек, При этом он вел прямую трансляцию нападения в социальных сетях, сообщила полиция.
По сообщению полиции Луисвилля, нападавший был застрелен на месте происшествия. Пока неясно, был ли он убит полицией или покончил с собой.
Полиция идентифицировала стрелка как Коннора Стерджена, который в прошлом году начал работать в центральном отделении Старого Национального Банка в качестве штатного сотрудника.
Полицейские открыли огонь по нападавшему, который был вооружен винтовкой, сообщила журналистам начальник полиции Жаклин Гвинн-Виллароэль. По ее словам, злоумышленник транслировал видео своего нападения в социальных сетях в прямом эфире.
Погибшие были идентифицированы как Джошуа Баррик, 40 лет, Дина Экерт, 57 лет, Томас Эллиот, 63 года, Джулиана Фармер, 45 лет, и Джеймс Татт, 64 года.
Губернатор Кентукки Энди Бешир сказал, что он знал некоторых из жертв, в том числе Эллиота, старшего вице-президента банка.
Среди девяти раненых есть двое полицейских. 26-летний выпускник полицейской академии был ранен в голову и остается в критическом состоянии после проведенной операции, сообщила полиция.
Все девять пострадавших были госпитализированы в больницу Университета Луисвилля, сообщил представитель медицинского учреждения. Двое пострадавших также находятся в критическом состоянии.