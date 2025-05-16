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Працевлаштуватися на роботу можна буде через “Дію”: Кабмін затвердив пропозицію Мінцифри

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Кабмін затвердив експериментальний проєкт Мінцифри, що дозволить працевлаштовуватися через портал "Дія" на посади держслужби категорій "Б" та "В". Також це стосується посад працівників держорганів та ДП "Дія".

Працевлаштуватися на роботу можна буде через “Дію”: Кабмін затвердив пропозицію Мінцифри

Кабінет міністрів затвердив пропозицію Міністерства цифрової трансформації, за якою працевлаштуватися можна буде через "Дію". Мова поки йде лише про посади державної служби категорій "Б" та "В". Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування 

- повідомив Мельничук.

Він зазначив, що передбачається, що працевлаштування включає вступ на державну службу на посади державної служби категорій "Б" та "В", призначення на посади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, до державних органів, що є учасниками експериментального проекту, а також прийняття на роботу до державного підприємства "Дія".

Учасниками експериментального проекту визначено Мінцифри, Мінекономіки, Національне агентство України з питань державної служби (НАДС), державне підприємство "Дія" та громадян України, які бажають працевлаштуватись з використанням засобів Порталу Дія.

Нагадаємо

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