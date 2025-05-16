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Устроиться на работу можно будет через “Дію”: Кабмин утвердил предложение Минцифры

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Кабмин утвердил экспериментальный проект Минцифры, который позволит трудоустраиваться через портал "Дія" на должности госслужбы категорий "Б" и "В". Также это касается должностей работников госорганов и ГП "Дія".

Устроиться на работу можно будет через “Дію”: Кабмин утвердил предложение Минцифры

Кабинет министров утвердил предложение Министерства цифровой трансформации, согласно которому трудоустроиться можно будет через "Дію". Речь пока идет только о должностях государственной службы категорий "Б" и "В". Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного вебпортала электронных услуг для трудоустройства 

- сообщил Мельничук.

Он отметил, что предполагается, что трудоустройство включает поступление на государственную службу на должности государственной службы категорий "Б" и "В", назначение на должности работников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в государственные органы, являющиеся участниками экспериментального проекта, а также прием на работу в государственное предприятие "Дія".

Участниками экспериментального проекта определены Минцифры, Минэкономики, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС), государственное предприятие "Дія" и граждане Украины, желающие трудоустроиться с использованием средств Портала Дія.

Напомним

Аналитики Службы занятости выявили наиболее востребованные на сегодня профессии на рынке труда: наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.

Павел Башинский

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