Устроиться на работу можно будет через “Дію”: Кабмин утвердил предложение Минцифры

Кабинет министров утвердил предложение Министерства цифровой трансформации, согласно которому трудоустроиться можно будет через "Дію". Речь пока идет только о должностях государственной службы категорий "Б" и "В". Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного вебпортала электронных услуг для трудоустройства - сообщил Мельничук.

Он отметил, что предполагается, что трудоустройство включает поступление на государственную службу на должности государственной службы категорий "Б" и "В", назначение на должности работников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в государственные органы, являющиеся участниками экспериментального проекта, а также прием на работу в государственное предприятие "Дія".

Участниками экспериментального проекта определены Минцифры, Минэкономики, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС), государственное предприятие "Дія" и граждане Украины, желающие трудоустроиться с использованием средств Портала Дія.

Напомним

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