Устроиться на работу можно будет через “Дію”: Кабмин утвердил предложение Минцифры
Киев • УНН
Кабмин утвердил экспериментальный проект Минцифры, который позволит трудоустраиваться через портал "Дія" на должности госслужбы категорий "Б" и "В". Также это касается должностей работников госорганов и ГП "Дія".
Кабинет министров утвердил предложение Министерства цифровой трансформации, согласно которому трудоустроиться можно будет через "Дію". Речь пока идет только о должностях государственной службы категорий "Б" и "В". Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного вебпортала электронных услуг для трудоустройства
Он отметил, что предполагается, что трудоустройство включает поступление на государственную службу на должности государственной службы категорий "Б" и "В", назначение на должности работников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в государственные органы, являющиеся участниками экспериментального проекта, а также прием на работу в государственное предприятие "Дія".
Участниками экспериментального проекта определены Минцифры, Минэкономики, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС), государственное предприятие "Дія" и граждане Украины, желающие трудоустроиться с использованием средств Портала Дія.
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