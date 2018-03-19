Пожежу на ринку у Чернівцях локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Пожежні підрозділи локалізували пожежу на “Калинівському ринку” у Чернівцях. Про це повідомляє прес-служба УДСНС у Чернівецькій області, передає УНН.
“О 14:55 пожежу локалізували. Триває її ліквідація. На місці події працюють 15 одиниць техніки та 58 чоловік особового складу УДСНС”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 19 березня о 13:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вул. Калинівській на території ринку в секторі продажу килимів.