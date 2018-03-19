Пожар на рынке в Черновцах локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Пожарные подразделения локализовали пожар на "Калиновском рынке" в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в Черновицкой области, передает УНН.
"В 14:55 пожар был локализован. Продолжается его ликвидация. На месте происшествия работают 15 единиц техники и 58 человек личного состава УГСЧС", - говорится в сообщении.
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Напомним, 19 марта в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Калиновской на территории рынка в секторе продажи ковров.