Пожар на рынке в Черновцах локализовали

"В 14:55 пожар был локализован. Продолжается его ликвидация. На месте происшествия работают 15 единиц техники и 58 человек личного состава УГСЧС", - говорится в сообщении.

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Напомним, 19 марта в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Калиновской на территории рынка в секторе продажи ковров.