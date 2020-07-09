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Пожежі на Луганщині визначили НС регіонального рівня

Пожежі на Луганщині визначили НС регіонального рівня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Лісову пожежу на Луганщині визначено як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.

“Пожежу, на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств, яка вирувала 6 та 7 липня, попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня”, — зазначили в ОДА напередодні, посилаючись на слова Гайдая.

Повідомляється, що очільник області надав низку доручень щодо оцінки втрат населення для подальшої виплати компенсацій з державного бюджету.

Гайдай також доручив забезпечити підвезення дітей, які складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, у Сєвєродонецьку та Новоайдару.

Як доповів начальник ГУ ДСНС у Луганській області Михайло Пшик, реальної загрози поновлення пожежі не вбачається.

Лісова охорона постійно здійснює обхід територій та контролює ситуацію. Сили ДСНС, які прибули на допомогу луганським рятівникам, працюватимуть до повної ліквідації пожежної небезпеки.

Поліція також залишиться патрулювати постраждалі населені пункти допоки того вимагатиме ситуація, — про це заявив начальник ГУНП у Луганській області Сергій Колесник. Він також зазначив, що Нацполіцією зареєстровано 149 повідомлень про загоряння. Порушено три кримінальні справи, у тому числі за можливим фактом підпалу.

Нагадаємо, станом на 7:00 9 липня продовжується гасіння окремих осередків на лісовій пожежі на Луганщині, підтверджено загибель 5 осіб, 34 осіб було госпіталізовано.

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