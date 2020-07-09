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Пожары в Луганской области определили НС регионального уровня

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Лесной пожар в Луганской области определен как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.

"Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, который бушевал 6 и 7 июля, предварительно классифицировано как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня", - отметили в ОГА накануне, ссылаясь на слова Гайдая.

Сообщается, что глава области дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций из государственного бюджета.

Гайдай также поручил обеспечить подвоз детей, которые будут сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку, в Северодонецке и Новоайдаре.

Как доложил начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, реальной угрозы обновления пожара не усматривается.

Лесная охрана постоянно осуществляет обход территорий и контролирует ситуацию. Силы ГСЧС, которые прибыли на помощь луганским спасателям, будут работать до полной ликвидации пожарной опасности.

Полиция также останется патрулировать пострадавшие населенные пункты, пока того потребует ситуация, - об этом заявил начальник ГУНП в Луганской области Сергей Колесник. Он также отметил, что Нацполицией зарегистрировано 149 сообщений о возгорании. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по возможному факту поджога.

Напомним, по состоянию на 7:00 9 июля продолжается тушение отдельных очагов на лесном пожаре в Луганской области, подтверждена гибель 5 человек, 34 человек были госпитализированы.

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