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Пожежа у готелі в Одесі: ДБР підозрює службову недбалість працівників ДСНС

Пожежа у готелі в Одесі: ДБР підозрює службову недбалість працівників ДСНС

Київ • УНН

 • 9134 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. ДБР розслідує неналежне виконання обов’язків працівниками ДСНС, що призвело до пожежі в готелі та загибелі людей у місті Одеса. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу бюро.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" та загибелі людей", - вказали у ДБР.

Кваліфікація - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування за фактом виникнення пожежі здійснює ГУ Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, яку наводить ДБР, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. "На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей евакуйовано, 10 госпіталізовано - 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 8 осіб загинуло", - додали у бюро.

"Наразі слідчими ДБР проводяться слідчі дії для перевірки виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області під час здійснення ними перевірок та інших заходів з метою контролю за станом системи протипожежної безпеки. Зокрема допити свідків, вилучення необхідних документів", - зазначили у ДБР.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих.

У ДСНС встановили осередок пожежі у готелі в Одесі.

Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі, яка забрала вісім життів, розпочато кримінальне провадження.

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