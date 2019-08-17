Пожежа у готелі в Одесі: ДБР підозрює службову недбалість працівників ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. ДБР розслідує неналежне виконання обов’язків працівниками ДСНС, що призвело до пожежі в готелі та загибелі людей у місті Одеса. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу бюро.
"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" та загибелі людей", - вказали у ДБР.
Кваліфікація - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування за фактом виникнення пожежі здійснює ГУ Національної поліції в Одеській області.
За попередньою інформацією, яку наводить ДБР, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. "На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей евакуйовано, 10 госпіталізовано - 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 8 осіб загинуло", - додали у бюро.
"Наразі слідчими ДБР проводяться слідчі дії для перевірки виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області під час здійснення ними перевірок та інших заходів з метою контролю за станом системи протипожежної безпеки. Зокрема допити свідків, вилучення необхідних документів", - зазначили у ДБР.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих.
У ДСНС встановили осередок пожежі у готелі в Одесі.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі, яка забрала вісім життів, розпочато кримінальне провадження.