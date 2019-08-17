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Пожар в гостинице в Одессе: ГБР подозревает служебную халатность сотрудников ГСЧС

Пожар в гостинице в Одессе: ГБР подозревает служебную халатность сотрудников ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 9134 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками ГСЧС, что привело к пожару в отеле и гибели людей в городе Одесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу бюро.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", - указали в ГБР.

Квалификация - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование по факту пожара осуществляет ГУ Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, которую приводит ГБР, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. "На момент возникновения пожара в помещении отеля работало 270 гостиничных номеров. 136 человек эвакуированы, 10 госпитализированы - 4 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, 8 человек погибли", - добавили в бюро.

"Сейчас следователями ГБР проводятся следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности допросы свидетелей, изъятия необходимых документов", - отметили в ГБР.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших.

В ГСЧС установили очаг пожара в гостинице в Одессе.

Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе, который унес восемь жизней, начато уголовное производство.

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