Пожар в гостинице в Одессе: ГБР подозревает служебную халатность сотрудников ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками ГСЧС, что привело к пожару в отеле и гибели людей в городе Одесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу бюро.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", - указали в ГБР.
Квалификация - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование по факту пожара осуществляет ГУ Национальной полиции в Одесской области.
По предварительной информации, которую приводит ГБР, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. "На момент возникновения пожара в помещении отеля работало 270 гостиничных номеров. 136 человек эвакуированы, 10 госпитализированы - 4 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, 8 человек погибли", - добавили в бюро.
"Сейчас следователями ГБР проводятся следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности допросы свидетелей, изъятия необходимых документов", - отметили в ГБР.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших.
В ГСЧС установили очаг пожара в гостинице в Одессе.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе, который унес восемь жизней, начато уголовное производство.