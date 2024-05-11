Пожежа у Броварах: 5-річну дитину госпіталізовано через отруєння чадним газом
Київ • УНН
5-річна дитина отруїлася чадним газом і була госпіталізована після пожежі в житловому будинку в Броварах.
Під час пожежі у Броварах постраждала 5-річна дитина яку доставили до лікарні через отруєння чадним газом. Про це повідомляє міський голова Ігор Сапожко, передає УНН.
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На Київщині у Броварах близько 21:05 години спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Марії Лагунової 5.
Унаслідок пожежі постраждала 5-річна дитина, яку доставили до лікарні через отруєння чадним газом. Медичні працівники надають необхідну допомогу малюкові, а поліція розслідує обставини події.
Встановлено, що 5-річний хлопчик перебував у середині будинку під час виникнення пожежі, що спричинило отруєння чадним газом.
На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медичний персонал.
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