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Пожежа у Броварах: 5-річну дитину госпіталізовано через отруєння чадним газом

Пожежа у Броварах: 5-річну дитину госпіталізовано через отруєння чадним газом

Київ • УНН

 • 28639 перегляди

5-річна дитина отруїлася чадним газом і була госпіталізована після пожежі в житловому будинку в Броварах.

Під час пожежі у Броварах постраждала 5-річна дитина яку доставили до лікарні через отруєння чадним газом. Про це повідомляє міський голова Ігор Сапожко, передає УНН.

Деталі

На Київщині у Броварах близько 21:05 години спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Марії Лагунової 5.

Унаслідок пожежі постраждала 5-річна дитина, яку доставили до лікарні через отруєння чадним газом. Медичні працівники надають необхідну допомогу малюкові, а поліція розслідує обставини події.

Встановлено, що 5-річний хлопчик перебував у середині будинку під час виникнення пожежі, що спричинило отруєння чадним газом.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медичний персонал.

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