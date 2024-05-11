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Пожар в Броварах: 5-летний ребенок госпитализирован из-за отравления угарным газом
5-летний ребенок отравился угарным газом и был госпитализирован после пожара в жилом доме в Броварах.
За день рф осуществила 21 обстрел на Сумщине: погибла женщина во время ракетного удара
В результате российского ракетного удара по Сумской общине погибла женщина 1987 года рождения, а вражеские силы совершили 21 обстрел по всей Сумской области, что привело к 93 взрывам из артиллерии, минометов и беспилотников.
Взрыв в Броварах: злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя
В Броварах мужчина бросил гранату в полицейского во время бегства. Известно, что в результате взрыва оба получили ранения.
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове, Украина, произошел взрыв.
Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты: Голосуйте за своего фаворита через приложения или телефон
Линии для голосования на песенном конкурсе Евровидение 2024 открыты, что позволяет гражданам стран-участниц отдать до 20 голосов за понравившиеся песни через приложения, телефон или SMS, за исключением песни своей страны.
AVROTROS против дисквалификации Йоста Кляйна с Евровидения-2024: Заявление о серьезности инцидента
Нидерландский вещатель AVROTROS заявил, что дисквалификация артиста Йоста Кляйна из финала Евровидения-2024 является слишком суровым наказанием за инцидент между ним и членом съемочной группы.
Пожарные предотвратили распространение лесного пожара на Харьковщине в условиях вражеских обстрелов
Спасатели и лесоводы предотвратили распространение 5-гектарного лесного пожара, вызванного вражескими обстрелами на Харьковщине.
Укрзализныця выключает подсветку на крупнейших вокзалах в часы пик для экономии электроэнергии
В часы пик Укрзализныця выключает освещение на фасадах и отдельных участках крупных железнодорожных вокзалов с целью экономии электроэнергии.
Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира
Украина настаивает на присутствии на Глобальном саммите мира лидеров государств, а не представителей, как заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Подрыв гранаты в центре Броваров: городской голова сообщил подробности
В центре Броваров произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.