Пожар в Броварах: 5-летний ребенок госпитализирован из-за отравления угарным газом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  79007 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  161491 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  172657 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  176915 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  156318 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150314 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130450 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133100 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122134 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168161 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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9 мая 2024, 14:50  •  199549 просмотра
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9 мая 2024, 10:03  •  213009 просмотра

Пожар в Броварах: 5-летний ребенок госпитализирован из-за отравления угарным газом

5-летний ребенок отравился угарным газом и был госпитализирован после пожара в жилом доме в Броварах.

Общество •   •  2240 просмотра
Пожар в Броварах: 5-летний ребенок госпитализирован из-за отравления угарным газом

За день рф осуществила 21 обстрел на Сумщине: погибла женщина во время ракетного удара

В результате российского ракетного удара по Сумской общине погибла женщина 1987 года рождения, а вражеские силы совершили 21 обстрел по всей Сумской области, что привело к 93 взрывам из артиллерии, минометов и беспилотников.

Общество •   •  4225 просмотра
За день рф осуществила 21 обстрел на Сумщине: погибла женщина во время ракетного удара

Взрыв в Броварах: злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя

В Броварах мужчина бросил гранату в полицейского во время бегства. Известно, что в результате взрыва оба получили ранения.

Общество •   •  5459 просмотра
Взрыв в Броварах: злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове, Украина, произошел взрыв.

Война •   •  8817 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты: Голосуйте за своего фаворита через приложения или телефон

Линии для голосования на песенном конкурсе Евровидение 2024 открыты, что позволяет гражданам стран-участниц отдать до 20 голосов за понравившиеся песни через приложения, телефон или SMS, за исключением песни своей страны.

Мультимедиа •   •  11369 просмотра
Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты: Голосуйте за своего фаворита через приложения или телефон

AVROTROS против дисквалификации Йоста Кляйна с Евровидения-2024: Заявление о серьезности инцидента

Нидерландский вещатель AVROTROS заявил, что дисквалификация артиста Йоста Кляйна из финала Евровидения-2024 является слишком суровым наказанием за инцидент между ним и членом съемочной группы.

Мультимедиа •   •  10492 просмотра
AVROTROS против дисквалификации Йоста Кляйна с Евровидения-2024: Заявление о серьезности инцидента

Пожарные предотвратили распространение лесного пожара на Харьковщине в условиях вражеских обстрелов

Спасатели и лесоводы предотвратили распространение 5-гектарного лесного пожара, вызванного вражескими обстрелами на Харьковщине.

Общество •   •  14983 просмотра
Пожарные предотвратили распространение лесного пожара на Харьковщине в условиях вражеских обстрелов

Укрзализныця выключает подсветку на крупнейших вокзалах в часы пик для экономии электроэнергии

В часы пик Укрзализныця выключает освещение на фасадах и отдельных участках крупных железнодорожных вокзалов с целью экономии электроэнергии.

Общество •   •  15343 просмотра
Укрзализныця выключает подсветку на крупнейших вокзалах в часы пик для экономии электроэнергии

Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира

Украина настаивает на присутствии на Глобальном саммите мира лидеров государств, а не представителей, как заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

политика •   •  18797 просмотра
Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира

Подрыв гранаты в центре Броваров: городской голова сообщил подробности

В центре Броваров произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Общество •   •  15588 просмотра
Подрыв гранаты в центре Броваров: городской голова сообщил подробности