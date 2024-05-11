Пожар в Броварах: 5-летний ребенок госпитализирован из-за отравления угарным газом

Во время пожара в Броварах пострадал 5-летний ребенок, которого доставили в больницу из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает городской голова Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали

На Киевщине в Броварах около 21:05 часов вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме на улице Марии Лагуновой 5.

В результате пожара пострадал 5-летний ребенок, которого доставили в больницу из-за отравления угарным газом. Медицинские работники оказывают необходимую помощь малышу, а полиция расследует обстоятельства происшествия.

Установлено, что 5-летний мальчик находился в середине дома во время возникновения пожара, что повлекло отравление угарным газом.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медицинский персонал.

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