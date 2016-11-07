Пожежа сталася в церкві Московського патріархату на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася у Храмі Рівноапостольних Кирила та Мефодія Української православної церкви Московського патріархату. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Так, 7 листопада о 02:04 годині до рятувальників міста Павлограда надійшло повідомлення про пожежу у Храмі Рівноапостольних Кирила та Мефодія Української православної церкви Московського патріархату за адресою: місто Павлоград, вулиця Дніпровська.
На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині Храму, де горіло церковне майно на площі 20 метрів квадратних. Рятувальники о 2-28 пожежу локалізовано, а повністю ліквідовано о 03-12. Загиблих та травмованих немає.
Всього до ліквідації пожежі було залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Наразі причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, за фактом пожежі у церкві Маріуполя відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, церква 1494 року горіла на Київщині.