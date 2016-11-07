Пожар произошел в церкви Московского патриархата в Днепропетровской области

Так, 7 ноября в 2:04 часа спасателям города Павлограда поступило сообщение о пожаре в Храме Равноапостольных Кирилла и Мефодия Украинской православной церкви Московского патриархата по адресу: Павлоград, улица Днепровская.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник внутри Храма, где горела собственность на площади 20 квадратных метров. Спасатели в 2:28 пожар локализовали, а полностью ликвидировали в 3:12. Погибших и травмированных нет.

Всего к ликвидации пожара были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава. Сейчас причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, по факту пожара в церкви Мариуполя открыли уголовное производство.

Как сообщал УНН, церковь 1494 г. горела в Киевской области.