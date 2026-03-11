Пожежа спалахнула на хімічному заводі "куйбишевАзот" у російському тольятті після нічної атаки

Уранці 11 березня мешканці міста тольятті самарської області повідомили про серію потужних вибухів та масштабне займання на території одного з найбільших хімічних підприємств регіону. OSINT-аналіз кадрів від очевидців підтвердив, що епіцентр пожежі знаходиться на заводі "куйбишевАзот", який розташований поруч із підприємством "тольяттикаучук", повідомляє Astra, пише УНН.

Деталі

На опублікованих у мережі фото та відео видно густий чорний дим, що підійматися над промисловою зоною міста, проте офіційна влада наразі утримується від детальних коментарів щодо причин інциденту.

"куйбишевАзот" є однією з провідних хімічних компаній рф та ключовим виробником капролактаму, а також входить до переліку найбільших виробників азотних добрив у країні.

Будь-яке серйозне пошкодження інфраструктури цього заводу може призвести до тривалої зупинки виробничих ліній та значних збитків для російського хімічного сектору. За попередніми даними аналітиків Astra, вогонь охопив одну з основних технологічних установок, що може свідчити про влучання безпілотників у критичні вузли підприємства.

Очевидці зафіксували велику кількість вибухів, після чого небо над заводом затягнуло димом. Рятувальні служби прибули на місце, але вогонь продовжує поширюватися промисловим майданчиком.

