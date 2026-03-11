Пожар вспыхнул на химическом заводе "КуйбышевАзот" в российском Тольятти после ночной атаки

Утром 11 марта жители города Тольятти Самарской области сообщили о серии мощных взрывов и масштабном возгорании на территории одного из крупнейших химических предприятий региона. OSINT-анализ кадров от очевидцев подтвердил, что эпицентр пожара находится на заводе "КуйбышевАзот", который расположен рядом с предприятием "Тольяттикаучук", сообщает Astra, пишет УНН.

Подробности

На опубликованных в сети фото и видео виден густой черный дым, поднимающийся над промышленной зоной города, однако официальные власти пока воздерживаются от детальных комментариев относительно причин инцидента.

"КуйбышевАзот" является одной из ведущих химических компаний РФ и ключевым производителем капролактама, а также входит в перечень крупнейших производителей азотных удобрений в стране.

Любое серьезное повреждение инфраструктуры этого завода может привести к длительной остановке производственных линий и значительным убыткам для российского химического сектора. По предварительным данным аналитиков Astra, огонь охватил одну из основных технологических установок, что может свидетельствовать о попадании беспилотников в критические узлы предприятия.

Очевидцы зафиксировали большое количество взрывов, после чего небо над заводом затянуло дымом. Спасательные службы прибыли на место, но огонь продолжает распространяться по промышленной площадке.

