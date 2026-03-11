$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 19452 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 67519 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 51295 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 34937 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 40805 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 33748 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 55290 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 62577 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54467 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85999 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Пожар вспыхнул на химическом заводе "КуйбышевАзот" в российском Тольятти после ночной атаки

Киев • УНН

 • 792 просмотра

На химическом заводе "КуйбышевАзот" вспыхнул масштабный пожар после серии взрывов. Огонь охватил технологическую установку одного из крупнейших предприятий.

Пожар вспыхнул на химическом заводе "КуйбышевАзот" в российском Тольятти после ночной атаки

Утром 11 марта жители города Тольятти Самарской области сообщили о серии мощных взрывов и масштабном возгорании на территории одного из крупнейших химических предприятий региона. OSINT-анализ кадров от очевидцев подтвердил, что эпицентр пожара находится на заводе "КуйбышевАзот", который расположен рядом с предприятием "Тольяттикаучук", сообщает Astra, пишет УНН.

Подробности

На опубликованных в сети фото и видео виден густой черный дым, поднимающийся над промышленной зоной города, однако официальные власти пока воздерживаются от детальных комментариев относительно причин инцидента.

"КуйбышевАзот" является одной из ведущих химических компаний РФ и ключевым производителем капролактама, а также входит в перечень крупнейших производителей азотных удобрений в стране.

Любое серьезное повреждение инфраструктуры этого завода может привести к длительной остановке производственных линий и значительным убыткам для российского химического сектора. По предварительным данным аналитиков Astra, огонь охватил одну из основных технологических установок, что может свидетельствовать о попадании беспилотников в критические узлы предприятия.

Очевидцы зафиксировали большое количество взрывов, после чего небо над заводом затянуло дымом. Спасательные службы прибыли на место, но огонь продолжает распространяться по промышленной площадке.

