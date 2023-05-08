Пожежа на золотій копальні Арекіпа в Перу забрала життя щонайменше 27 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Щонайменше 27 людей загинули під час пожежі на золотій шахті в Перу, яка стала найгіршою аварією на шахті в країні за останні десятиліття. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Гірнича компанія "Yanaquihua" повідомила, що 175 шахтарів були врятовані внаслідок пожежі.
Вважається, що причиною аварії стало коротке замикання електромережі. Офіційні особи зазначили, що шахтарі працювали приблизно на глибині 100 м під землею, коли спалахнула пожежа. Як зазначається, вогонь добре розпалювали дерев’яні опори тунелю золотодобувної копальні, багато з яких просочені нафтою.
У компанії заявили, що проводять термінове розслідування, і "в цей дуже сумний час надають пріоритет допомоги загиблим і врятованим шахтарям".
Також повідомляється, що родичі зниклих шахтарів прибули на місце події в неділю вранці, але їм було відмовлено в доступі до місця аварії.
Перу є одним із найбільших у світі виробників золота, видобуваючи понад 100 тонн золота на рік, або близько 4% усього світового річного запасу.
Незважаючи на те, що суботня пожежа вважається найстрашнішою катастрофою за останні роки, десятки смертей на рік не є рідкістю в гірничодобувній промисловості країни.
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