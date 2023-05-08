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Пожежа на золотій копальні Арекіпа в Перу забрала життя щонайменше 27 осіб

Пожежа на золотій копальні Арекіпа в Перу забрала життя щонайменше 27 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Щонайменше 27 людей загинули під час пожежі на золотій шахті в Перу, яка стала найгіршою аварією на шахті в країні за останні десятиліття. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Гірнича компанія "Yanaquihua" повідомила, що 175 шахтарів були врятовані внаслідок пожежі. 

Вважається, що причиною аварії стало коротке замикання електромережі. Офіційні особи зазначили, що шахтарі працювали приблизно на глибині 100 м під землею, коли спалахнула пожежа. Як зазначається, вогонь добре розпалювали дерев’яні опори тунелю золотодобувної копальні, багато з яких просочені нафтою.

У компанії заявили, що проводять термінове розслідування, і "в цей дуже сумний час надають пріоритет допомоги загиблим і врятованим шахтарям".

Також повідомляється, що родичі зниклих шахтарів прибули на місце події в неділю вранці, але їм було відмовлено в доступі до місця аварії.

Перу є одним із найбільших у світі виробників золота, видобуваючи понад 100 тонн золота на рік, або близько 4% усього світового річного запасу.

Незважаючи на те, що суботня пожежа вважається найстрашнішою катастрофою за останні роки, десятки смертей на рік не є рідкістю в гірничодобувній промисловості країни.

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