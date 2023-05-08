Пожар на золотом руднике Арекипа в Перу унес жизни по меньшей мере 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По меньшей мере 27 человек погибли во время пожара на золотой шахте в Перу, которая стала худшей аварией на шахте в стране за последние десятилетия. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Горная компания "Yanaquihua" сообщила, что 175 шахтеров были спасены в результате пожара.
Считается, что причиной аварии стало короткое замыкание электросети. Официальные лица отметили, что шахтеры работали примерно на глубине 100 м под землей, когда вспыхнул пожар. Как отмечается, огонь хорошо разжигали деревянные опоры тоннеля золотодобывающего рудника, многие из которых пропитаны нефтью.
В компании заявили, что проводят срочное расследование, и "в это очень печальное время предоставляют приоритет помощи погибшим и спасенным шахтерам".
Также сообщается, что родственники пропавших шахтеров прибыли на место происшествия в воскресенье утром, но им было отказано в доступе к месту аварии.
Перу является одним из крупнейших в мире производителей золота, добывая более 100 тонн золота в год, или около 4% всего мирового годового запаса.
Несмотря на то, что субботний пожар считается самой страшной катастрофой за последние годы, десятки смертей в год не являются редкостью в горнодобывающей промышленности страны.
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