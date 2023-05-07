Масштабна лісова пожежа у Канаді: евакуйовано десятки тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У провінції Альберта, Канада, оголошено надзвичайний після того, як десятки тисяч людей змушені евакуюватись через «безпрецедентні» лісові пожежі. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Даніель Сміт, пише УНН.
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Ввечері суботи понад 24 000 мешканців міста Альберта були евакуйовані зі своїх домівок, тому що по всій провінції лютувало 110 активних лісових пожеж, а 36 вийшли з-під контролю.
Серед евакуйованих громад був округ Бразо, включаючи всі 7000 людей, які проживали в долині Дрейтон. Усю громаду з 3600 людей у Фокс-Лейк також евакуювали, адже пожежа займала площу 1458 гектарів і знищила 20 будинків і поліцейську дільницю.
«Я не знаю, чи пригадую, щоб у сезон пожеж евакуйовували кілька громад одночасно», ― сказала Сміт.
Вона зазначила, що 1,12 мільярда доларів уже відкладено на врегулювання надзвичайних ситуацій,
За словами Сміт, цього року від лісових пожеж згоріло 43 000 гектарів.
«Для нас дуже незвично спостерігати таку активність пожеж на цьому початку сезону», — сказала Такер раніше в суботу.
Нагадаємо
У селищі пєрвомайській, свєрдловська область росії, внаслідок лісової пожежі спалахнули склади з порохом.