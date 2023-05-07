Масштабный лесной пожар в Канаде: эвакуированы десятки тысяч людей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В провинции Альберта, Канада, объявлено чрезвычайное после того, как десятки тысяч людей вынуждены эвакуироваться из-за «беспрецедентных» лесных пожаров. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление премьер-министра Даниэль Смит, пишет УНН.
Детали
Вечером в субботу более 24 000 жителей Альберты были эвакуированы из своих домов, по всей провинции свирепствовало 110 активных лесных пожаров, а 36 вышли из-под контроля.
Среди эвакуированных общин был округ Бразо, включая все 7000 человек, проживавших в долине Дрейтон. Всю общину из 3600 человек в Фокс-Лейк также эвакуировали, ведь пожар занимал площадь 1458 гектаров и уничтожил 20 домов и полицейский участок.
«Я не знаю, припоминаю ли, чтобы в сезон пожаров эвакуировали несколько общин одновременно», - сказала Смит.
Она отметила, что 1,12 миллиарда долларов уже отложено на урегулирование чрезвычайных ситуаций,
По словам Смит, в этом году от лесных пожаров сгорело 43 000 гектаров.
«Для нас очень необычно наблюдать такую активность пожаров в этом начале сезона», — сказала Такер ранее в субботу.
Дополнительно
Whitecap Resources, производитель нефти, который ведет деятельность в северо-западной и центральной Альберте, заявил, что был занят обеспечением безопасности персонала во время процесса эвакуации и сохранения активов.
«Мы внимательно следим и молимся о дожде», — заявил в субботу Грант Фагерхайм, генеральный директор Whitecap.
Напомним
В поселке Первомайский, Свердловская область России, в результате лесного пожара вспыхнули склады с порохом.