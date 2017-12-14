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Поїзд зіштовхнувся із шкільним автобусом у Франції, є жертви

Поїзд зіштовхнувся із шкільним автобусом у Франції, є жертви

Київ • УНН

 • 8822 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. На півдні Франції в комуні Мілла поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом. У результаті ДТП загинули четверо дітей, повідомляє УНН із посиланням на France Bleu.

За інформацією видання, загиблі - школярі від 13 до 17 років.

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ДТП сталося на залізничному переїзді в місці під назвою Лос Палаус. Під час зіткнення автобус розломило навпіл.

Наразі подробиці події встановлюються.

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