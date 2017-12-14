Поезд столкнулся со школьным автобусом во Франции, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На юге Франции в коммуне Милла поезд столкнулся со школьным автобусом. В результате ДТП погибли четверо детей, сообщает УНН со ссылкой на France Bleu.
По информации издания, погибшие - школьники от 13 до 17 лет.
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ДТП произошло на железнодорожном переезде в месте под названием Лос Палаус. Во время столкновения автобус разломило пополам.
Сейчас подробности происшествия устанавливаются.